LIVE Serbia-Austria 0-1 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | finisce il primo tempo

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:28 Rimanete con noi per non perdervi neanche un’emozione di questa sfida, tra pochi minuti si ricomincia! 19:25 I favori del pronostico erano tutti dalla parte della, ma la palla è rotonda e glici hanno dimostrato di meritare il vantaggio. La squadra “bianco-rossa” è molto unita e compatta, gli slavi, invece, hanno grandi individualità, ma sembra mancare quello spirito di gruppo presente negli avversari. Il possesso palla vede in vantaggio la, 53% contro 47%, ma un dato che fa molto riflettere sono i tiri tentati, ben sei per glici e appena uno per gli slavi. La squadra di Goran Djorović dovrà cambiare marcia nel secondo, se vorrà portare a casa i tre punti e se vorrà sfatare il tabù delle 0 vittorie, che persiste ormai da tre edizioni degliunder 21. 48′...

