L' Inter inaugura la sua nuova e avanguardistica sede

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quella in corso è un’estate che i tifosiisti dimenticheranno difficilmente. Dopo il colpo grosso dell’ingaggio di Antonio Conte in panchina e l’immediato boom abbonamenti, la società guidata da Steven Zhang ha messo un altro mattone nell’operazione di rinascita del club. A dieci anni dal trasloco dellein Corso Vittorio Emanuele, il quartier generale dell’si sposta da oggi all’no del moderno palazzo The Corner, in viale Liberazione, zona Porta. I trofei vinti dall'Siamo nel quartiere più all'avanguardia di Milano L’HD si estende tra cinque piani dell’edificio (al cuino si trova anche ladi Versace), che si trova nel distretto tecnologico e più all'avanguardia di Milano, simbolo dello sviluppo e della crescita della città. Nelle immagini del ...

