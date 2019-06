Le videochat di gruppo sono divertenti e veloci con Houseparty

tuttoandroid

(Di lunedì 17 giugno 2019)è un'applicazione social che permette di effettuaredicon gli amici in modo semplice e immediato in modo simile a Google Duo. L'app avvisa quando gli amicidisponibili e pronti a chattare per consentire agli utenti di entrare subito nella conversazione. Allo stesso modo anche voi sarete visibili non appena aprirete l'applicazione. L'articolo Lediconproviene da TuttoAndroid.

24h_Tecnologia : Epic Games compra Houseparty, app di videochat apprezzata dagli adolescenti: Houseparty è un'app di videochat per A… -