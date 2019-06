Juventus-Sarri | striscione polemico dei tifosi del Napoli | “caduto in disonore | hai

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nella notte è stato esposto unocontro, gesto che sottolinea il dissenso deiazzurri contro il nuovo allenatore della Juve Idelnon ci stanno e, dopo l’ufficialità del passaggio di Maurizioalla, hanno espresso il proprio dissenso per la scelta del manager toscano. Profili social chiusi, accuse via Twitter e nella notte anche uno, nel quale i supporters azzurri non hanno nascosto il proprio punto di vista. Esposto in una zona centrale della città, questo il contenuto dello: “Un comandante di valore non cade in. Ti sei venduto la dignità a chi ha il Palazzo di proprietà“. Il mittente è la pagina Facebook e Instagram deidel‘Anima Azzurra’.L'articolodeidel: “caduto in, hai venduto ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FabrizioRomano : OFFICIAL: Maurizio Sarri is new Juventus manager! ???? #CFC #Chelsea #Juve #Sarri -