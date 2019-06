Come si diverte Elena Santarelli

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)a Rainbow MagicLande Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLanda Rainbow MagicLanda Rainbow MagicLandtornare bambini. Almeno per un giorno.nei panni di madrina del parco Rainbow MagicLand, alle porte di Roma, dev’essersi proprio divertita. Lo raccontano queste foto: la conduttrice è alle prese con la nuova attrazione il vulcano Nui Lua, unntissimo flume ride per tutta la famiglia: tra discese mozzafiato, vortici d’acqua e lava., 37 anni, in compagnia dei più piccoli sta bene: «I loro sorrisi sono una ricarica di energia per me», ha dichiarato durante la cerimonia di inaugurazione. Mamma di due (Giacomo e Greta), moglie di Bernardo Corradi, è da poco rientrata da una vacanza in famiglia a New York. Dopo due anni difficilissimi, finalmente vede la luce. E andare giù da uno scivolo ...

ricpuglisi : E chi sarà mai l'economista noeuro che si diverte citandolo come autorità e autore della cosiddetta 'Legge di Guerr… - san_Junnar0 : Ma guardatelo come si diverte UWU - TerronMux : @erosazzurro fratè io come al solito dentro me spero sempre che, per qualche perversa motivazione che io NON arrive… -