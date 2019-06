Caso procure,Poniz: situazioni inusuali

"Mi rifiuto di credere che questesiano usuali, se emergesseroidentiche per il passato sarebbero identicamente censurabili". Così Luca, neo presidente dell'Associazione nazionale magistrati,parlando delad Agorà, su Rai 3. "Quello che è successo non c'entra nulla con il rapporto tra politica e magistratura, è una patologia di questo rapporto", ha aggiunto auspucando massima trasparenza. Quanto all'ipotesi di nomine a sorteggio per il Csm: "E' totalmente contrario alla Costituzione".(Di lunedì 17 giugno 2019)