Bari | tre ciclisti travolti da auto | uno è grave

(Di lunedì 17 giugno 2019) Emanuela Carucci L'episodio in provincia sulla statale tra Putignano e Alberobello. In corso indagini per capire la dinamica dell'incidente Trecome birilli sulla strada statale tra Putignano e Alberobello, in provincia di. Un'li ha investiti a poca distanza da un'oasi. La vettura era guidata da un uomo di Alberobello.Sono in corso ancora indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Uno dei treè finito sul parabrezza della macchina ed è stato scaraventato sull'asfalto. Un altro è precipitato nella scarpata adiacente. L'impatto è stato terribile. Uno degli uomini in bicicletta è stato trasportato all'ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. Feriti, ma in maniera lieve, anche gli altri due. A chiamare i soccorsi è stato lo stessomobilista che ha investito i. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ...

