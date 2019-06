Ascolti tv domenica 16 giugno 2019

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Prime Time Su Rai 1 Spagna - Italia, Europei U21, ha registrato .000 telespettatori, share 29,4%. Su Rai 2 Elementary ha registrato .000 telespettatori, share 7,1%. NCIS .000, 5,9%. Su Rai 3 Report ha registrato .000 telespettatori, share 6,8%. Su Canale 5 La serie Lontano da te, seconda puntata, ha registrato 1.656.000 telespettatori, share 8,9%. Su Italia 1 Il film Catwoman ha registrato .000 telespettatori, share 5,1%. Su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena - The best of ha registrato .000 telespettatori, share 3,1%. Su Tv8 Italia's Got Talent - The best of è stato visto da .000 telespettatori, share 3,6%. Su Nove Nations League Volley Maschile ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 3 Blob ha registrato .000 telespettatori, share %. Su ...

