Argentina e Uruguay | torna la luce dopo blackout record

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ine'ta l'elettricita'lo storicoche ha lasciato il Paese al buio, cosi' come l'e alcune zone meridionali del Paraguay. Si cerca ora di stabilire le cause del guasto nel sistema di trasporto che ieri alle 7.06 (ora locale) ha determinato l'interruzione della somministrazione di energia elettrica per quasi tutta la giornata. Treni, metropolitane e autobus sono stati sospesi a Buenos Aires, spenti quasi tutti i semafori per le strade. Ilha avuto conseguenze anche sulla somministrazione di acqua potabile, costringendo la societa' che gestisce l'approvvigionamento idrico nella capitale e nella sua cintura urbana abitata da circa 13 milioni di persone a chiedere agli utenti di razionalizzare i consumi. Negli ospedali e' scattato il piano di emergenza, con i generatori in funzione nei reparti di terapia intensiva e nelle sale operatorie.In ...

