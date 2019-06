4 libri sotto l' ombrellone per un' estate da brividi

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ecco 4da portare con sé in questafocosa.“Risvolti di copertina” (Laterza) di Cristina Taglietti Audace, originale e metodico è il cammino nel cuore (umano, organizzativo e genetico) delle quattordici realtà editoriali trattate.Un volume, quello dell’eccellente giornalista culturale, Cristina Taglietti, che si impone come un lavoro letterario; ché la lingua è compatta, raffinata e di un precipuo metodismo elegante, sempre attivo tra le pagine.Un viaggio scandito e amministrato da una struttura narrativa “fortemente unitaria” (nonostante la divisione capitolare sia costituita di titoli ingegnosi e intelligentissimi, casa editrice per casa editrice) che si compone infatti nella forma di un corpo/libro unico sull’argomento editoria. Passionali, professionali e speciali le descrizioni. Un’autrice ...

