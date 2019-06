Ritirato il documentario sul Sarrismo | andrà rivisto e rimontato

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Aveva già detto di non avere più voglia di mostrarlo. Adesso l’attore Massimiliano Gallo pensa addirittura di modificarlo. Parliamo delrealizzato sul: “Maurizio, il. Una meravigliosa anomalia”. Dopo il passaggio del tecnico alla Juve ci saranno delle modifiche. Lo dichiara lo stesso Gallo: “Abbiamo pensato di ritirarlo e dopo la proiezione di Bologna stiamo ancora decidendo se collocarlo e come. La scelta di pancia sarebbe chiuderlo in un cassetto. Ma la testa ci dice che si tratta di un bel racconto a cui abbiamo lavorato un anno.ma il racconto non va cancellato. Faremo una riflessione e poi capiremo dove proiettarlo, anche a Napoli”. L'articoloilsulilNapolista.

