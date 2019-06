La riforma della giustizia spacca la maggioranza | è lite sulle intercettazioni

Nardella : «La riforma dei musei è un atto anti patriottico» : L?autonomia dei musei, compresa la loro apertura al rapporto con i privati, è stato il cuore della riforma Franceschini. Ora invece, da più parti si paventa l?arrivo della...

Decreto sicurezza bis - ok del Cdm - Salvini : 'Ora riforma della magistratura' : Il Decreto sicurezza bis, tanto voluto dal Ministro Matteo Salvini, è stato approvato durante il Consiglio dei Ministri in programma ieri, martedì 11 giugno. Il testo - che si fonda sulla lotta all'immigrazione clandestina e sulla maggior tutela delle forze dell'ordine - presenta alcune modifiche ed integrazioni rispetto alla bozza resa nota qualche settimana fa. Soddisfatto il leader della Lega che è già pronto per una nuova grande sfida: la ...

La Lega Serie A vota contro la riforma della Champions League : La Lega Serie A si dichiara contraria alla riforma della Champions League a partire dal 2024. Con una delibera adottata oggi si allinea alle altre quattro maggiori leghe europee (Ligue 1, Liga spagnola, Bundesliga e Premier League). La proposta di riforma, si legge nella delibera, minaccia il futuro del calcio europeo: “altera e danneggia gravemente la competitività dei campionati nazionali, minando il principio della qualificazione, basato solo ...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

Matteo Salvini annuncia : ‘C’è da fare la riforma della scuola’ : ‘Io non chiedo mezza poltrona in più, chiedo di accelerare sul taglio delle tasse, sulla riforma della giustizia, l’autonomia, il decreto sicurezza, la riforma della scuola. Io non vendo certezze ma coraggio e idee chiare’. Lo ha detto questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione radiofonica ‘Radio Anch’io’. Dunque, si torna a parlare di ‘riforma’, una parola che, ...

Visco : "Più poveri senza Ue - fisco va riformatoAumenti della spesa e tagli siano sostenibili" : "Addossare all'Europa - sottolinea il governatore nella sua relazione - le colpe del nostro disagio è un errore, non porta alcun vantaggio e distrae dai problemi reali. Saremmo stati più poveri senza l'Europa, lo diventeremmo se dovessimo farne unavversario".

Ungheria - governo rinuncia a riforma della giustizia e chiude ai sovranisti : si profila ritorno nel Ppe : rinuncia alla riforma della giustizia tanto criticata da Bruxelles, annuncia che non si allea coi sovranisti a Bruxelles e mette il veto su Manfred Weber e Frans Timmermans alla guida della Commissione europea. Tutti annunci che preparano il rientro di Orban tra le fila dei popolari, gruppo dal quale Fidesz si era autosospeso – “di comune accordo” col gruppo -, prima che il Ppe decidesse sulla sua espulsione. ...

riforma giustizia sportiva - Balata spiega i motivi dell’astensione della Lega B : Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice della giustizia sportiva. Tra gli astenuti, Lega Serie A e Lega Serie B. Il presidente dell’associazione dei club per la serie cadetta, Mauro Balata, ha spiegato le motivazioni dell’astensione. Ecco le sue parole. “L’astensione della Lega serie B al momento del voto in Consiglio federale Figc sul nuovo codice di giustizia sportiva è Legato solo alla mancanza di un ...

Approvata la riforma della giustizia sportiva - Lega A e B si astengono : Il Consiglio federale della Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha approvato la riforma della giustizia sportiva con l’astensione della Lega Serie A e la Lega Serie B che hanno comunque espresso dichiarazioni positive per il grande lavoro svolto, su quella che è una riforma storica per il calcio italiano, fortemente voluta dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Voto contrario da parte di Claudio Lotito (per le ...

Codice della strada - la riforma va nella direzione giusta. Ma con gravi dimenticanze : Nel Codice della strada “riformato” ci sono varie buone cose, ma anche qualche grande dimenticanza. Non si può che gioire per l’inasprimento delle sanzioni contro chi guida con il cellulare o chi parcheggia sui marciapiedi; finalmente è stata introdotta la casa avanzata al semaforo, tipica dei paesi bike friendly, cioè la linea di arresto avanzata per i ciclisti in modo che possano partire per primi e non respirare il gas di scarico; e anche ...

La riforma della giustizia è un'altra mina nel governo. La Lega è pronta al muro : Sullo sfondo nel governo resta la preoccupazione per l'innalzamento dello spread. “Un allarme ingiustificato”, per il ministro dell'Economia, Tria. “Spero non sia condizionato dalle vicende politiche”, osserva Giorgetti. “C'è evidentemente qualche segnale di agitazione dei mercati”, rimarca il premier Conte. Anche per questo motivo M5s e Lega hanno tirato il freno. Le distanze nella maggioranza restano: per Salvini il vincolo del 3% del ...

riforma pensioni - 500mila dipendenti della PA pronti all'uscita nel triennio : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi, 15 maggio, vedono emergere nuovamente il tema della Riforma previdenziale ed il relativo intreccio con il riavvio del turn over generazionale, soprattutto nel pubblico impiego. Il comparto appare particolarmente sensibile non solo per le richieste di flessibilità in arrivo dagli stessi lavoratori, ma anche per la necessità di garantire la continuità del servizio verso i cittadini (con evidenti riverberi ...

Divorzio : ok della commissione Giustizia alla riforma dell'assegno : "Abbiamo concluso l'iter della proposta di legge sull'assegno divorzile e votato il mandato alla relatrice Morani. Lunedì 13 inizierà dunque l'esame dell'Aula". Ne dà notizia Francesca Businarolo, ...

Salvini rilancia dopo il braccio di ferro su Siri : ora riforma della giustizia : matteo-Salvini “Qualcuno pensa che gli imprenditori siano presunti colpevoli, i commercianti presunti evasori e tutti i politici presunti ladri. Non è così, per fortuna in Italia”. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale la revoca a Siri non è la fine del garantismo ma c'entra con la riforma della giustizia, che “sarà fondamentale: con la separazione delle carriere fra giudici e procuratori, con la responsabilità ...