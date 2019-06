La figlia 15enne veste all' occidentale Il padre tenta di darle fuoco

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Sergio Rame Dramma famigliare a Treviso. L'ennesima lite per la lunghezza delle maniche dell'abito scatena la furia del marocchino. Ma l'accendino si inceppa e la giovane si salva Ci è mancato poco. Se l'accendino non si fosse inceppato, ora lasarebbe sicuramente morta, bruciata dalle fiamme e dall'ira delche non sopportava i vestiti che laindossava per uscire di casa. Li considerava "troppo all'". E così, un giorno, ha deciso di farla fuori usando una tanica di benzina. È l'ennesimo dramma che si consuma in una famiglia straniera, in questo casa marocchina, che pur essendosi stabilita in Italia da tanti anni non si è ancora riuscita a integrare. La giovane vive ad Arcade, un piccolo comune di 4.500 abitanti in provicia di Treviso, insieme alla madre e al. Nonostante la famiglia fosse emigrata in Italia da diversi anni, l'uomo, che ...

