calcioweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019)– Arrivano pessime notizie per la Colombia e per… l’Atalanta. E’ già finita la Coppa America per l’attaccante Luis, calciatore di proprietà del Siviglia e che in questa stagione ha militato nella Fiorentina. Il colombiano ha dovuto fare i conti con uned è stato costretto ad uscire dopo meno di quindici minuti, l’ex Udinese ha riportato una grave lesione ai legamenti del ginocchio sinistro e per lui la Coppa America è già finita, a serioanche ilall’Atalanta, il nome diera in cima alla lista di Gasperini per regalarsi un calciatore d’esperienza per la Champions League,potrebbe cambiare obiettivo. Calciomercato Atalanta, colpi per Gasperini: tutti i nomi sul taccuino FOTO L'articolo, ilall’Atalantaè a...

DiMarzio : La #CopaAmerica di Luis #Muriel è già terminata: infortunio con la #Colombia, rottura del legamento collaterale - MatteoPedrosi : Lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro per #Muriel. Infortunio durante #ArgentinaColombia per l’attaccante. #CopaAmerica - CalcioWeb : Infortunio #Muriel, il trasferimento all'#Atalanta adesso è a rischio -