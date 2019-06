In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Giugno

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Giugno : Bugie e furbate sul caso Csm : ora taroccano pure la Consip : L’analisi L’inchiesta Consip e la favola dei pm duri con Lotti e Renzi sr. La Procura di Pignatone e le intercettazioni di Marco Lillo Il cavallo di Trojan di Marco Travaglio Il frittomisto allucinogeno dello scandalo del Csm (e del Pd) rischia di far perdere di vista i fondamentali: cos’è illecito e cosa no, cos’è scandaloso e cosa no, cos’è normale e cosa no, chi è coerente e chi no. Partiamo dal principio: la Procura di Perugia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Giugno : Lady Casellati si fa aspettare e i voli Alitalia ritardano : Casta con le ali voli “in ostaggio” di Casellati. Alitalia: ora basta privilegi Ritardi e proteste – Sale a bordo solo dopo che gli altri sono seduti, vuol far spostare passeggeri, il nodo della scorta. E scatta la “direttiva-anti” di Carlo Tecce La campagna d’estate di Marco Travaglio Un mese fa il gruppo francese Kering che controlla fra l’altro il marchio Gucci ha chiuso le sue pendenze con il fisco italiano sborsando sull’unghia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica l’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

Sul nuovo 7 in Edicola domani Il ritorno di Caterina Caselli : «Ho sofferto - eccomi qui» : Sul nuovo 7 Caterina Caselli racconta i mesi del cancro e si mostra con un nuovo look. Moda, addio alle top model: oggi dai social solo “new faces”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Giugno : “Contatti leghisti in dote all’uomo legato al boss” : Palermo “Contatti leghisti in dote all’uomo legato al boss” Paolo Arata, l’ex parlamentare forzista nelle grazie del Carroccio, che lo ha interpellato per ideare il progetto sulle Energie, aveva una carta da giocarsi più degli altri. Quegli “attuali influenti contatti con esponenti della Lega” che “ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri” Vito, siciliano e “re dell’eolico” ritenuto dai pm vicino al […] di Valeria ...

Sul nuovo 7 in Edicola venerdìIl ritorno di Caterina Caselli : «Ho sofferto - eccomi qui» : Sul nuovo 7 Caterina Caselli racconta i mesi del cancro e si mostra con un nuovo look. Moda, addio alle top model: oggi dai social solo “new faces”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Giugno : : Palermo “Contatti leghisti in dote all’uomo legato al boss” Paolo Arata, l’ex parlamentare forzista nelle grazie del Carroccio, che lo ha interpellato per ideare il progetto sulle Energie, aveva una carta da giocarsi più degli altri. Quegli “attuali influenti contatti con esponenti della Lega” che “ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri” Vito, siciliano e “re dell’eolico” ritenuto dai pm vicino al […] di Valeria ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Giugno : I dem votano M5S - ma non è reciproco. Contro la Lega il Pd studia “desistenze” : Pd, effetto Campobasso: si studia la “desistenza” Nel capoluogo molisano gli elettori di sinistra hanno votato M5S Contro Salvini di Wanda Marra I veteromelodici di Marco Travaglio A parte le famiglie Falcone e Borsellino e le altre vittime di mafia, che hanno il sacrosanto diritto di protestare, invitiamo alla calma i politici indignati speciali che stanno linciando Enrico Lucci per aver ospitato due cantanti neomelodici e aver Fatto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Giugno : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Le grandi scoperte. “La Repubblica delle Idee, fra gli ospiti Fabio Fazio: ‘La Rai è terreno di scontro della politica’” (Repubblica, prima pagina, 8.6). Ma va? Ma siamo proprio sicuri? Prima e dopo la cura. “Notte serena Amici, oggi non c’è un cazzo da festeggiare” (Matteo Salvini, europarlamentare Lega Nord, Twitter, 2.6.2013). “Non capisco cosa […] Il Marmidone Musica per il funerale: la tradizione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Giugno : Salvini Granturismo : 636 km al giorno (e mai al ministero) : L’inchiesta 13.341 km in 21 giorni: ecco perché Salvini non è mai al Viminale Ministro Granturismo – Il leader del Carroccio è sempre in giro per la campagna elettorale: la Corte dei Conti indaga sui voli di Lorenzo Giarelli Il Club Privé di Marco Travaglio Dite la verità: non siete anche voi stupefatti e sgomenti per “il veto gialloverde su Enrico Letta” denunciato da Repubblica? Se è vero quel che scrive il Quotidiano dei ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Giugno : È toccato ancora una volta al sottosegretario Molteni presentarsi a rappresentare l’Italia davanti ai ministri dell’Interno degli altri 27 Paesi membri : Politica show Salvini va da Barbara D’Urso e salta un altro Consiglio Ue Il leghista, tra comizi e ospitate tv, diserta la riunione dei ministri dell’Interno sui rimpatri di Tommaso Rodano I nuovissimi mostri di Marco Travaglio Spunti e appunti per una nuova, grande commedia all’Italiana a episodi, nella migliore tradizione de I mostri e I nuovi mostri. Il sindaco da balcone. Arrestato per corruzione e turbativa d’asta, il sindaco leghista ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Giugno : Pd in balìa di Lotti. E lady Palamara lavorava da Zinga : Roma Il posto alla Regione Lazio per la moglie di Palamara Giovanna Remigi vinse un bando per dirigente “esterno” nell’ente guidato dal leader dem nel 2015 e ricoprì il ruolo per 30 mesi di Vincenzo Bisbiglia Chi perde vince di Marco Travaglio L’altroieri abbiamo letto sul Corriere, dalla penna di Marzio Breda, il quirinalista più introdotto nelle segrete stanze e nei segreti pensieri di Sergio Mattarella, una notizia talmente strana e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno : Ma lo sapete che il caso csm è targato pd?. Dietro lo scandalo toghe sporche 4 giudici sospesi per contatti con i dem Lotti e Ferri : toghe sporche Il Pd fa lo gnorri su Lotti, ma Roberti picchia duro L’ex procuratore chiede ai Dem la “condanna” dei loro esponenti coinvolti e rimane isolato nel partito. Il segretario resta prudente – trame csm di Wanda Marra La nuova Pd2 di Marco Travaglio Apprendiamo sgomenti che lo scandalo che investe il Csm è “come quello della P2”. Parola di Giuseppe Cascini, leader della corrente progressista Area, che ringrazia il ...