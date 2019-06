CIR | Basso vince Gara 2 e diventa il nuovo leader

Sri Lanka - governo rivede al ribasso il numero delle vittime degli attentati di Pasqua : “Sono CIRca 253 e non 359” : Il ministero della Salute dello Sri Lanka rivede, ma al ribasso, il numero delle vittime degli attentati multipli di Pasqua che hanno colpito il Paese. Sarebbero “circa 253” e non almeno 359 le vittime delle esplosioni che hanno colpito degli edifici sacri e alcuni hotel. Un calo di 100 morti che, come riferisce la Bbc, sarebbe frutto di un errore di calcolo ammesso dallo stesso ministero. Intanto, le autorità che stanno indagando ...