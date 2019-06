Xiaomi Mi 9T è fra i primi a supportare il nuovo codec audio di Qualcomm e Golden Ears

Xiaomi fa il pieno di annunci fra smartphone - auricolari - braccialetti fitness e uno scooter elettrico : In un evento tenutosi a Milano, Xiaomi ha annunciato una serie di nuovi prodotti, dai telefonini ai monopattini, per assicurarsi nei prossimi mesi tutta l’attenzione del pubblico appassionato di tecnologia. Una presenza, quella dell’azienda cinese, che inizia a diventare molti importante anche in Italia, e che potrebbe ulteriormente rafforzarsi per via dei problemi della concorrente diretta Huawei. ...

Quante funzionalità nuove per Xiaomi Mi Band 4 - fra controlli multimediali - assistente smart e profili sportivi; ma del GPS nessuna traccia : Ecco Xiaomi Mi Band 4 in un mucchio di render che fanno luce sulle sue nuove funzionalità e caratteristiche. Oltre al display a colori, al chip NFC si parla di assistente smart, controlli multimediali, profili sportivi e GPS connesso.

Ecco Xiaomi Mi A3 - HONOR 20 e ASUS ZenFone 6 fra teaser - foto e custodie : Nuovi indizi su alcuni degli smartphone più attesi del momento. Xiaomi Mi A3 potrebbe essere lo smartphone in dirittura d'arrivo in India, mentre per ASUS ZenFone 6 e HONOR 20 spuntano rispettivamente le custodie e una prima foto, per quanto pressoché inutile.