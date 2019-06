Una giornata al 5G Prova su strada con incidente di percorso della rete di nuova

Atletica - Campionati Italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia in testa dopo la prima giornata - FortUnato e Chigbolu in luce : A Firenze si sta disputando la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società. Al termine della prima giornata svettano l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile (99 punti) e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile (114 punti). Gli altoatesini hanno 8 punti di vantaggio sull’Atletica Rieti e 10 sull’Enterprise, le lombarde conservano un margine di due lunghezze sulla Bracco, di tre sull’Acsi Italia e di ...

MotoGp – Prima giornata complicata per Petrucci al Montmelò : “manca grip - ho Una brutta sensazione in moto” : La Prima giornata in pista al Montmelò non soddisfa Danilo Petrucci, ma il ternano della Ducati non perde l’ottimismo E’ terminata la Prima giornata di prove sul circuito di Barcellona: al Montmelò i piloti sono scesi in pista per FP1 e FP2 del Gp di Catalunya 2019, che si disputerà domenica pomeriggio. giornata difficile per Danilo Petrucci, vincitore del Gp d’Italia, il ternano della Ducati, dopo il 18° tempo del ...

Alfa Romeo “Quadrifoglio Day” : Una giornata tra divertimento e adrenalina : Alfa Romeo ha regalato ai sui ospiti durante lo scorso fine settimana la possibilità di vivere un'esclusiva esperienza...

Una giornata al mare! 17enne annega davanti agli occhi degli amici : Il giovane era partito con gli amici per trascorrere una giornata al mare. Entrato in acqua, è stato trascinato dalle correnti. Inutili i tentativi di rianimarlo. Gabriele Baroni, studente romano 17enne, è morto annegato mentre faceva il bagno a pochi metri dalla battigia. Gabriele era partito con gli amici per trascorrere una giornata al mare a Torvaianica (Pomezia), meta di molti romani. Dopo una mattinata in spiaggia, i ragazzi ...

Il 14 giugno ORadio sarà con #PlasticFreeNaples di Aperipark - Una giornata per l’ambiente (intervista) : Dopo l'appuntamento del 2 giugno, ORadio sarà media partner di un secondo grande evento musicale, questa volta all'insegna del rispetto per l'ambiente: #PlasticFreeNaples di Aperipark si svolgerà venerdì 14 giugno al Parco Viviani di Napoli. Il team di Luca Fusco, che per questa occasione abbiamo ascoltato per farci raccontare i dettagli dell'evento, si sposta dal Flava Beach di Castel Volturno al capoluogo campano per offrirci tante ...

Universiadi a Napoli - il sindaco scalpita : «Il 3 luglio Una giornata storica» : «Il 3 luglio sarà una giornata storica per Napoli, è il giorno dell'inaugurazione delle Universiadi Napoli 2019». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Simone Crescenzi e Daniela Rotolo subito eliminati - poca fortUna per gli azzurri nella prima giornata : Si è conclusa la prima delle tre giornate in programma presso la suggestiva cornice del Foro Italico di Roma per la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, massimo circuito internazionale che raccoglie le stelle della disciplina ed assegna punti fondamentali per il ranking olimpico. La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con la voglia di proseguire il proprio straordinario percorso di crescita, ma ha dovuto affrontare ...

Una giornata col primo sindaco transgender d’Italia : Gianmarco Negri, 40 anni (foto: Mattia Salvia) Tromello è un paese di neanche 4000 abitanti non lontano da Pavia – uno di quei posti della provincia italiana dove passa un treno regionale all’ora e la stazione più che una stazione è una fermata, con una casa colonica chiusa ricoperta di graffiti e un cartello che ha perso una o più lettere. Negli ultimi giorni, questo microcosmo dove tutti conoscono tutti ha ospitato giornalisti da ogni parte ...

È Una giornata molto affollata nel Mediterraneo : La Guardia costiera maltese ha soccorso in poche ore quasi 400 persone partite dalla Libia – il doppio di quelli arrivati dall'inizio dell'anno – e forse non è ancora finita

Giornata Mondiale dell'Ambiente : tutto ciò che serve per Una cosmesi e un'igiene ecologica : L'emergenza ambientale è conclamata, e bisogna cominciare dalle piccole azioni quotidiane per lavorare a un mondo migliore e...

Una giornata per l’ambiente - cioè per la sopravvivenza del genere umano : Tutti ormai riconoscono la centralità della questione ambientale e climatica (proprio oggi 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente istituita dall’Onu) ma purtroppo, a cominciare dal nostro Paese, si registra una grave insufficienza di azioni e proposte concrete.L’associazione “Transizione ecologica solidale (TES)” è da poco nata proprio per stimolare il dibattito attorno a questi temi, ...

L’inquinamento è Una cosa seria : 10 foto per la Giornata mondiale dell’ambiente : Il 5 giugno viene celebrata la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare governi e opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico causato dall’uomo e spingere a un uso più consapevole e sostenibile delle risorse naturali del pianeta Terra. Il tema del 2019 è l’inquinamento atmosferico: nel mondo oltre 9 persone su 10 vivono ...

Una giornata per la bicicletta - poco usata in Italia : Si festeggia oggi la giornata mondiale della bicicletta, istituita lo scorso anno dalle Nazioni Unite per promuovere l'immortale mezzo di trasporto a due ruote. Ecoligico e utile per la salute: virtù che hanno spinto l'Onu a incoraggiarne l'inclusione nei programmi di sviluppo dei Paesi. In Italia, però, pedalano solo 5 Italiani su 100, soprattutto al Nord. (Lapresse) Redazione ?

Una giornata da sbando : La giornata è cominciata con i mercati in fibrillazione per l’approvazione all’unanimità della mozione parlamentare per istituire i minibot, anticamera per uscire dall’euro. Una mozione che l’opposizione ha approvato, ma non ha capito. E che il ministero dell’Economia ha dovuto smentire nonostante i