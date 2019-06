Totti lascia la Roma | la scelta è ufficiale

Totti lascia la Roma : data annuncio e motivazioni. Le ultime notizie : Totti lascia la Roma : data annuncio e motivazioni. Le ultime notizie Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, lunedì 17 giugno 2019 dovrebbe chiudersi anche quella da dirigente della Roma per la bandiera giallorossa Francesco Totti . Totti lascia la Roma : un’altra tegola per i giallorossi Dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi, un’altra tegola – forse ancora più pesante – si abbatte sulla Roma . Francesco Totti avrebbe ...

