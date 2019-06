Paraguay | arbitro convalida un gol fantasma | squalificato 20 giornate VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Clamorosa sanzione inper una quaterna arbitrale “distratta”. La decisione è stata presa per averto un gol inesistente nel match Cerro Porteño-Sportivo San Lorenzo dello scorso 1 maggio. L’episodio incriminato si è verificato al 74′: Sebastian Fernandez, calciatore degli ospiti, scaglia una violenta conclusione che si stampa contro la traversa e rimbalza un metro dentro al campo, ma perè assistenti la palla ha varcato la linea. Venti partite di sospensione per l’, 30 per il guardalinee, 20 per il quarto uomo e 5 per il secondo assistente. Il capo degli arbitri, l’ex fischietto argentino Horacio Elizondo si è assunto le responsabilità dell’errore: “Un momento di distrazione conduce alla fatalità, è stato un errore fortuito, umano, non è stato intenzionale, ma è stato serio e devono assumersi le ...

