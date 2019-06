Modena | Amanda Knox piange dal palco | ' Io vittima di un' inchiesta contaminata' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) "So che molti pensano che io sia cattiva, ma in realtà sono stata una: si cercava un colpevole e polizia e media si sono accaniti su di me. Guede ha ucciso Meredith"., daldel primo Festival della Giustizia penale in corso a, stamani ha rappresentato la sua verità sul delitto di Perugia, per la prima volta in Italia da libera cittadina dopo essere stata definitivamente assolta dalla Cassazione. Capelli sciolti, abito smanicato color rosa pallido come il suo incarnato, volto acqua e sapone, si è commossa e ha pianto mentre ricostruiva la sua vicenda giudiziaria e carceraria. Ha accusato pm e media di aver fatto di lei un mostro. A causa dei media, l'sarebbe statae sarebbe stata creata "una storia falsa e infondata" che ha scatenato fantasie collettive. Nel suo lungo monologo, seguito poi da un dibattito sul processo penale ...

