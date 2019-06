Guida Tv domenica 16 giugno | Lontano da Te | Under 21 | Elementary

dituttounpop

(Di domenica 16 giugno 2019) Programmi tv di16– Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:35 Italia – Spagna Europei U. 21Rai 2 ore 21:20 NCIS 16×12 1a Tv +6×20-21 Finale 1aTv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 20:30 Report 22:30 Ieri e Oggi – Leonardo Pieraccioni e Giorgio PanarielloCanale 5 ore 21:30da te 1×02 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Cr4 la repubblica delle donne – meglioItalia 1 ore 21:20 CatwomanLa7 ore 20:30 Non è L’ArenaTv8 ore 21:30 Italia’s Got Talent – Best OfNove ore 19:40 Nations League Maschile Italia – Bulgaria 22:20 Little Big Italy 1a Tv – ChicagoSerie e Film in Tv16– I ConsigliLe Serie Tv in ChiaroRai 2 ore 21:20 NCIS 16×12 1a Tv6×20-21 Finale di stagione 1a TvCanale 5 ore 21:35da te 1×02 1a TvTopCrime ore 21:10 The Closer ...

museomiramare : RT @MuseiFvg: Domenica 15 giugno dalle 17 'Visita senza confini nelle dimore della famiglia Coronini: si inizia a Palazzo @Coronini di Gori… - Coronini : RT @MuseiFvg: Domenica 15 giugno dalle 17 'Visita senza confini nelle dimore della famiglia Coronini: si inizia a Palazzo @Coronini di Gori… - MuseiFvg : Domenica 15 giugno dalle 17 'Visita senza confini nelle dimore della famiglia Coronini: si inizia a Palazzo… -