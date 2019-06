Franco Grillini | Ho combattuto contro i pregiudizi | l' Aids | l' odio e il cancro E

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) 11 maggio 1982. Il New York Times pubblica un articolo dal titolo “Il nuovo disturbo degli omosessuali preoccupa la sanità”. L’è la Grid, ildei gay. Girano leggende su Gaëtan Dugas, considerato il paziente zero che ha dato il via al tutto. La stampa racconta la sua deliberata intenzione di contagiare gli statunitensi: ha rapporti sessuali al buio, scrivono, e quando accende la luce mostra i segni del Sarcoma di Kaposi, dicendo: “Ho ilgay. Ne morirò, e forse ora ne morirai anche tu”. Non era semplice essere omosessuale negli anni ’80, tanto più se, alimentati dalla disinformazione, volevi lottarci. E la vita diè stata una vita di lotta. Militante gay, a lui si devono molte delle conquiste in termini di diritti ottenute dalla comunità Lgbt in Italia. ...

