Cinema | addio al maestro Franco Zeffirelli

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Il mondo delitaliano perde uno dei suoi maestri. E' morto nella sua casa di Roma a 96 anni il grande. Regista, sceneggiatore, scenografo,fece i suoi primi passi al fianco di Luchino Visconti, curando una messa in scena di Troilo e Cressida. Poi ha lavorato con i più grandi, da Antonioni e De Sica, fino a Rossellini. Nel 1967 la sua fama cresce a dismisura: dirige «La bisbetica domata» con Elisabeth Taylor e Richard Burton e l'anno successivo ottiene una nomination all'Oscar per Romeo e Giulietta, che gli vale anche il primo David di Donatello. In totale ha vinto 5 David di Donatello, un nastro d'argento e un premio Anna Magnani alla carriera. (Lapresse) Redazione 

repubblica : Addio a Franco #Zeffirelli. Il grande regista è morto a Roma. Aveva 96 anni - Agenzia_Ansa : Addio a Franco #Zeffirelli, una vita da record tra #teatro e #cinema. Custode dei classici ma anticonformista, per… - SkyTG24 : Addio Franco Zeffirelli, una vita tra teatro e cinema. FOTO -