Caso procure | Ermini smentisce incontri con Palamara | Ferri e Lotti

Il Caso Lotti (dentro il Caso procure) che avvelena l'estate del Pd : Nella bufera che ha sconvolto il Csm, tra presunte toghe sporche e nomine di giudici decise in combutta con la politica, è finito in queste ore anche Luca Lotti, l'ex ministro dello Sport che ieri s'è autosospeso. Senza però riuscire a evitare un grosso sconquasso nel partito guidato da Luca Zingaretti. Sconquasso che oggi riempie molte pagine di giornale. L'ex ministro e braccio destro di Matteo Renzi chiede, rivolto ad alcuni compagni di ...

Caos procure - Lotti e il piano con Palamara per chiudere il Caso Consip : Gli scenari le strategie, le trattative sulle nomine. Le conversazioni del pm Luca Palamara con i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri e i consiglieri del Csm finiti nei guai, contenute...

Tutte le frasi attribuite a Luca Lotti nel Caso delle nomine nelle procure : "Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29". "Si vira su Viola, sì ragazzi". Si è difeso sostenendo di aver espresso soltanto "libere opinioni" e di "non aver mai realizzato dossier o fatto pressioni" nell'incontro notturno del 9 maggio scorso, alla presenza del pm Luca Palamara, del collega di partito Cosimo Ferri e di cinque togati del Csm. Eppure quelle frasi, captate dalla procura di Perugia e ...

Coinvolto nel Caso delle procure - Lotti si è autosospeso dal Pd : "Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita": lo scrive il deputato dem, Luca Lotti, in un post su Facebook in cui si rivolge direttamente al segretario del partito Nicola Zingaretti, rispondendo alle richieste di autosospensione giunte da alcuni dirigenti alla luce dell'inchiesta sulle nomine alle procure. "Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. ...

Caso procure - Lotti si autosospende dal Pd : "Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita": lo scrive il deputato dem, Luca Lotti, in un post su Facebook in cui si rivolge direttamente al segretario del partito Nicola Zingaretti, rispondendo alle richieste di autosospensione giunte da alcuni dirigenti alla luce dell'inchiesta sulle nomine alle procure. "Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. ...

Caso procure - Lotti a Zingaretti : «Mi autosospendo dal Pd» : Luca Lotti si autosospende dal Pd. «Ti comunico dunque la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza...

Caso procure - si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni : Caso procure, si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni È il quarto in tre giorni. Pressing nel Pd per chiedere il passo indietro a Lotti, dopo un’intercettazione in cui parla del vicepresidente Ermini. L’ex ministro si difende: “Mie opinioni, nessuna minaccia”. Mattarella indice elezioni suppletive per due ...

Caso procure - due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? : Caso procure, due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? Si tratta di Gianluigi Morlini (corrente Unicost) e Paolo Criscuoli (Magistratura indipendente). La decisione arriva dopo che il Pg della Cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei loro confronti e nei confronti degli altri due consiglieri ...

Caso procure : azione disciplinare della Cassazione contro i 4 togati coinvolti : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha avviato l'azione disciplinare nei confronti dei 4 togati autosospesi dal Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. I pm di Roma Luca Palamara e Stefano Rocco Fava rischiano il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. La Prima Commissione del Csm, a quanto si è ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi sul Caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi<br> sul Caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Caso procure - Luca Palamara : “Non sono corrotto o eterodiretto” : Caso Procure, Luca Palamara: “Non sono corrotto o eterodiretto” Il pm, indagato per corruzione, nega qualsiasi coinvolgimento in azioni illecite e assicura di non aver “mai svolto incarichi fuori ruolo di diretta dipendenza politica”. Ammette l’amicizia con Centofanti, che è però “amico anche di altri vertici della ...