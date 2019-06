Bimbi non imparano il Corano | picchiati con le mazze al centro islamico

Palermo - maestra rimprovera i piccoli per non aver ricevuto regalo - genitori : “Bimbi in lacrime” : La denuncia da parte di un gruppo di genitori di alcuni piccoli alunni di una scuola elementare di Palermo. L'episodio sarebbe avvenuto in una terza classe. L'insegnante avrebbe redarguito i piccoli alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime e hanno rivelato tutto ai genitori che infine hanno presentato una lettera di protesta inviata alla dirigente scolastica.Continua a leggere

864 casi di morbillo da inizio anno : in Europa 4 - 5 milioni di Bimbi non vaccinati : Dal primo gennaio al 30 aprile 2019 sono stati segnalati in Italia 864 casi di morbillo, di cui 299 nell’ultimo mese. Diciannove Regioni hanno segnalato casi, ma oltre due terzi sono stati registrati nel Lazio (245), Lombardia (233) ed Emilia Romagna (144). Il picco dei casi si è registrato nel mese di Aprile. Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel 32,6% dei casi c’è stata ...

Venezuela - “finanziamenti fermi per sanzioni Usa”. Si ferma progetto : 25 Bimbi in attesa di cure non potranno venire in Italia : Un bambino di sette anni malato di leucemia e in attesa di un trapianto di midollo è morto oggi in un ospedale di Caracas. Il bimbo, hanno reso noto i media nella capitale, era ricoverato nell’ospedale J. M. de Los Ríos, principale centro pediatrico Venezuelano. Ma ci sono altri 25 bambini ricoverati a Caracas che non potranno venire in Italia per il trapianto di cellule staminali che potrebbe salvare loro la vita. Il motivo è il debito da 8,5 ...

Rimini - epidemia morbillo : scattano le multe per i Bimbi malati non vaccinati : Arriva il pugno dell'azienda sanitaria locale dopo l'epidemia di morbillo che ha colpito decine di bambini nel Riminese. La sanzione è di 166,66 euro più le spese di notifica, per un ammontare totale di circa 181 euro. "Alle famiglie avevamo offerto di vaccinarsi ma di fronte a rifiuto, al termine dei 60 giorni previsti dalla legge, abbiamo proceduto" spiegano dall'Ausl.Continua a leggere

Bimbi non vaccinati e ammalati : scatta la prima multa per i genitori : Tiziana Paolocci Le famiglie no-vax dovranno pagare 181 euro: "Faremo ricorso" Chi non ha vaccinato i figli inizia a pagare. E nel vero senso della parola. Le famiglie no-vax del Riminese, dopo l'epidemia di morbillo che ha fatto registrare oltre quaranta casi da dicembre a oggi, in questi giorni hanno ricevuto sanzioni da parte dell'Ausl. Le multe sono scattate in base della legge Lorenzin, che stabilisce verbali da un minimo di 100 ...

Scuolabus si ribalta e 7 Bimbi si feriscono! L'autista romeno non li soccorre è scappa : L'incidente si è verificato nel territorio del comune di Arquà Petrarca e i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso. E' successo a Padova, dove sette bambini sono stati feriti in seguito ad un incidente stradale. Verso ora di pranzo uno Scuolabus si è rovesciato dopo aver sbandato. Alla guida del mezzo c'era un uomo romeno di 51 anni, che ha deciso di allontanarsi volontariamente dal posto del sinistro facendo perdere ogni sua ...

I Bimbi nati da utero in affitto non possono avere due papà : Francesca Angeli No alla trascrizione all'anagrafe per figli nati all'estero con maternità surrogata. Sì all'«adozione particolare» No al riconoscimento della paternità anche se già attestata all'estero se non c'è legame biologico con il genitore. Sì però all'adozione anche per le coppie dello stesso sesso. La Cassazione nel rispetto del divieto alla maternità surrogata in vigore in Italia respinge il ricorso di una coppia ...

In Italia non possono essere riconosciuti Bimbi con due papà : Non può essere trascritto nei registri dello stato civile Italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto 'genitore d'intenzione'). Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con una sentenza depositata oggi, ...

Vittorio Feltri : "Non sequestrano armi ai malavitosi ma le tolgono agli onesti. E a Napoli si spara ai Bimbi" : "Invece di sequestrare pistole e fucili ai malavitosi tolgono le armi agli onesti che le detengono regolarmente". Vittorio Feltri, sul suo profilo Twitter, commenta il caso della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita in una sparatoria nel centro di Napoli. Un episodio drammatico sul qu

Bimbi traumatizzati - non riuscivano a dormire! Maestra picchia i piccoli alunni - arrestata : Arresti domiciliari per una Maestra elementare a Torino, arrestata per maltrattamenti sui bambini: la donna, di 45 anni, secondo le indagini intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa ai genitori, prospettando loro «gravi conseguenze». Dall’insegnante ci sarebbero state violenze psicologiche e fisiche nei confronti dei Bimbi più piccoli, quelli di prima elementare. La Maestra prestava servizio alla ‘Leone Sinigaglia’ di corso ...

Lego - mattoncini in Braille per i Bimbi non vedenti : Le vie del gioco e dell´apprendimento sono infinite, e devono esserlo anche per i bimbi non vedenti. Questa è la convinzione di Lego, il gigante danese dei giocattoli. Dall´anno prossimo ...

Salvini invita i Bimbi sul palco : 'Nascano in Italia - non arrivino dai barconi belli e confezionati' : ... dopo aver invitato sul palco una famiglia con sei figli, afferma: 'È questa l'Italia per cui stiamo lavorando: che i figli nascano a Cantù e non ci arrivino dai barconi dall'altra parte del mondo ...

Morbillo - Unicef : 169 mln Bimbi non vaccinati - Italia 5tra ricchi : Roma, 25 apr., askanews, - L'Unicef lancia l'allarme Morbillo: circa 169 milioni di bambini - in media 21,1 milioni l'anno - tra il 2010 e il 2017 non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il ...

Morbillo - Unicef : “169milioni di bambini non hanno ricevuto il vaccino - l’Italia 5° Paese per Bimbi non vaccinati” : Secondo l’Unicef, circa 169 milioni di bambini – in media 21,1 milioni l’anno – tra il 2010 e il 2017 non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Morbillo. Nei primi tre mesi del 2019, nel mondo sono stati segnalati più di 110.000 casi di Morbillo – circa il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Circa 110.000 persone, molte delle quali bambini, sono morte a causa del Morbillo nel ...