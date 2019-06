Belen Rodriguez lascia Tu si que Vales! Insieme a Stefano De Martino in Rai? (Di sabato 15 giugno 2019) Belen Rodriguez da anni ormai la conduttrice fa parte del team di Tú Sí Que Vales, diventando ormai uno dei volti principali del programma. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa sta cambiando. La presentatrice, infatti, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha iniziato ad avvicinarsi anche alla rete avversaria, la Rai, che sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lei. Ai piani alti, infatti, sembrerebbero essere stati conquistati da Belen, che ha ottenuto, di conseguenza, nuovi incarichi. Dopo aver ricostruito la propria famiglia assieme a Stefano De Martino, Belen potrebbe lasciarsi alle spalle la lunghissima collaborazione con Mediaset e traslocare definitivamente in Rai, dove suo marito è stato accolto a braccia aperte dal direttore di Raidue Carlo Freccero.



A svelarlo è il settimanale Chi, sempre molto informato sui movimenti presenti e futuri della bella showgirl. "Il manager di Belen e Stefano ha in mente progetti per entrambi che non si fermano a Raidue. Belen e Stefano potrebbero ritrovarsi alla guida del Dopofestival. Il manager non conferma, sorride, ma nemmeno smentisce la notizia. Un piano perfetto per lanciare come volti Rai sia la Rodriguez sia De Martino, ieri coppia del gossip, ora protagonisti di punta delle rete di Stato" si legge su Chi.

È il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare infatti il presunto scoop. Per il momento i diretti interessati tacciano al pari del loro manager ma una prima prova di questo trasferimento potrebbe arrivare già a luglio 2019, quando inizieranno le riprese di del talent Tu si que Vales. ”Un piano perfetto per lanciare come volti Rai sia la Rodriguez sia De Martino, ieri coppia del gossip, ora protagonisti di punta delle rete di Stato. Ma c’è un ma. Belen, a metà luglio, dovrebbe iniziare le riprese di Tú Sí Que Vales. Se la presenza della showgirl dovesse consolidarsi in Rai, è ipotizzabile che non farebbe più parte del team e del programma di Canale 5”, si legge.







Cosa accadrà a questo punto? Belen Rodriguez potrebbe davvero lasciare Tú Sí Que Vales e Mediaset per consolidare la sua posizione in Rai? Attualmente la showgirl non ha ancora commentato la notizia. I nuovi programmi televisivi della coppia però potrebbero dipendere anche da un altro fattore. Si vocifera infatti che Belen Rodriguez sia infatti di nuovo incinta, e addirittura in attesa di una femminuccia. Anche su questo fronte i due non commentano.