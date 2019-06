Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Novella Toloni L'autrice di Uomini e Donne ha commentato sui social la vicenda della coppia recentemente nata nel programma di Maria De Filippi. Lei stessa, dopo una serie di affermazioni, conferma che i due sidopo appena un mese dalla scelta Le voci sulla rottura tracircolavano già da diversi giorni, ma la conferma è arrivata solo oggi. A darla è uno dei volti più amati del dietro le quinte di Uomini e Donne, l'autrice Raffaella Mennoia. La donna, che in questi giorni si trova in Sardegna per girare le puntate della nuova stagione di Temptation Island, ha chiarito la situazione della coppia formatasi nel programma pomeridiano di Maria De Filippi. Attraverso le stories del suo profilo Instagram ha dichiarato: "Mi state vagamente sfinendo di domande su. Non so cosa dire perché non ho sentito nessuno dei due, ma ...

pinkiep46026205 : Giulia Cavaglia che ritira fuori l’astio per Angela Nasti consapevole di aver avuto ragione fin dall’inizio… - detteminuttet : 'Non voglio nominare perché al quale mi avete paragonata' ANGELA NASTI NON VUOLE ESSERE PARAGONATA A SARA AFFI FELL… - finoAAllafine : RT @ansiolitic4: alessio dopo la scelta: quindi adesso stiamo insieme? angela nasti: -