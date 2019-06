A Pavia menare la propria moglie ogni tanto non è reato se si è depressi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019)una tantum la compagna non è. Un uomo di 60 anni diè stato assolto dall’accusa di maltrattamenti contro la. Bisogna attendere per leggere le motivazioni ma inla notizia è che il tribunale diha scagionato l’uomo sulla base delle considerazioni dello psichiatra che aveva rilevato come il marito – al momento dei fatti – era in preda a uno statovo dovuto alla separazione matrimoniale. E’ il quotidiano Il Giorno dia dare la notizia. All’uomo era stato contestato ilprevisto all’articolo 572 del codice penale e all’articolo 582, maltrattamenti e lesioni. La donna aveva sporto denuncia e l’uomo era stato incriminato e portato a processo. La coppia viveva acon i due figli. Una separazione matrimoniale spesso è un evento traumatico per chi la deve affrontare. Un dolore personale oltre che della stessa ...

