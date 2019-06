Ufficiale – Il programma completo del ritiro estivo del Napoli

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Pronto ilper ildela Dimoro-Folgarida, ecco quanto pubblicato dalla società: Arriva un’altra splendida estate azzurra sotto il cielo della Val di Sole. Per il nono anno consecutivo ilsarà ina Dimaro-Folgarida. La squadra di Ancelotti svolgerà la preparazione pre campionato dal 6 al 26 luglio in Trentino. Anche questa estate è previsto unricco di appuntamenti di natura sportiva ma anche di eventi ludici e spettacolari. Un “menu” ampio e vasto, curato nei particolari sia per i numerosissimi tifosi azzurri che per le famiglie, come al solito numerosissime per apprezzare le bellezze naturali della Val di Sole. Ilarriverà a Dimaro sabato 6 luglio e svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento. Per ciò che riguarda l’aspetto strettamente tecnico, saranno 3 le amichevoli che vedrenno impegnati gli ...

Vivo_Azzurro : #U21Euro ???? ?? La foto ufficiale degli #Azzurrini ???? che prenderanno parte al campionato #Europeo ??#Under21, in prog… - DilectisG : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Dimaro 2019, il programma del ritiro: il 13 primo test col Benevento, il 25 la presentazione - tuttonapoli : UFFICIALE - Dimaro 2019, il programma del ritiro: il 13 primo test col Benevento, il 25 la presentazione -