Salvini:no a Ue se chiede aumento tasse

"Voglio proprio sperare che l'Unione europea non pensi a multe, infrazioni, o ci chieda di aumentare leo di mandare in pensione la gente a 70 anni perché la nostra risposta sarà un educato no". Lo afferma il vicepremiersottolineando il "diritto-dovere di tagliare le". E sulla lettera da inviare all'Ue: "Ho piena fiducia nel presidente del Consiglio". La creazione di un partito unico del centrodestra? "Non è all'ordine del giorno". E nessun incontro con Berlusconi per fondere i partiti, precisa.(Di venerdì 14 giugno 2019)