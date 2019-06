Ncis con l’episodio 12 della stagione 16 in onda domenica 16 giugno saluta

tvzap.kataweb

(Di venerdì 14 giugno 2019)va in pausa estiva, stop alla16 per la serie tvCBS ma amatissima anche in Italia con il 12 episodio dal titolo L’ultimo legame, The last link, in16alle ore 21,05 su Rai2 e poi in streaming su Raiplay.episodio 1216, anticipazioni Jethro Gibbs è informato che un vecchio commilitone del padre e amico di famiglia è deceduto. Ma un compagno d’armi dei due si presenta da lui chiedendogli un enorme favore. L’anziano ex soldato supplica Gibbs di unirsi a lui in un viaggio per cercare un braccialetto identificativo militare perduto, mentre un tenenteMarina in custodia cautelare dell’è avvelenato da un famigerato trafficante di droga.riprende in autunno ATTENZIONE SPOILER Bisogna aspettare che passi l’estate per vedere la puntata numero 1316, quella intitolata She. Una ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #CBS è il primo canale ad annunciare le date dei debutti/ritorni delle sue serie tv. La settimana scelta è quella del 23… - dituttounpop : #CBS è il primo canale ad annunciare le date dei debutti/ritorni delle sue serie tv. La settimana scelta è quella d… - stoharryvando : Da quando ho scoperto che Mark Harmon era aggressivo e violento con Pauley Perette, mi vengono i brividi anche soloca pensare ad NCIS -