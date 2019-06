Napoli | Marca annuncia | ' Albiol a un passo dal Villarreal'

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Secondo quanto riportato dall'edizione online del giornale spagnolo, il difensore azzurro Raulavrebbe raggiunto un accordo per ritornare in Spagna, al Villareal. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il 33enne spagnolo che compirà 34 anni a settembre, ritiene che la sua esperienza alla pendici del Vesuvio sarebbe giunta al termine. Quindi, nonostante abbia ancora un contratto con la società partenopea, potrebbe accettare di lasciare il club del presidente Aurelio De Laurentiis per far ritorno nella Liga spagnola e sposare la causa. Infatti, sembrerebbe proprio che il suo passaggio ai sottomarini gialli sia praticamente chiuso: si tratterebbe di un affare da 4 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria inserita nel contratto che lo lega alfino al 2021. Questa volta il rischio di perdere il forte difensore iberico è serio, molto ...

