La demo di Cyberpunk 2077 mostrata all' E3 2019 girava su PC

Cyberpunk 2077 : Numerosi dettagli dalla demo : Durante l’E3 2019, qualcuno è riuscito a mettere le mani sulla DEMO di Cyberpunk 2077, a seguire vi riportiamo i Numerosi dettagli diffusi sulla rete, ricordandovi o informandovi che il lancio del gioco è previsto per il 16 Aprile 2020. Numerosi dettagli per Cyberpunk 2077 Non è previsto il ciclo giorno/notte Non sono previsti caricamenti tra le aree del gioco Le classi seppur diversificate tra di loro, non ...