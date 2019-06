Irina Shayk dopo la rottura con Cooper | sorridente ma non si fa fotografare

Bradley Cooper - Irina Shayk e Lady Gaga dal triangolo al quadrilatero : È passata circa una settimana da quando è esplosa la notizia della rottura della coppia più bella del mondo. Era giovedì 6 giugno quando i rumor sulla crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk avevano raggiunto livelli allarmanti, decisamente superiori rispetto al solito. I gossip sulla coppia, che era oggetto di ricorrenti voci di crisi, in meno di 24 ore si sono trasformati in realtà. All’alba di venerdì 7 ...

Se l'ex di Lady Gaga mette un like alla nuova foto di Irina Shayk

«La relazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper è cambiata dopo A Star Is Born» : Irina Shayk e Bradley Cooper, più che belli, perfetti insieme, non sono ormai ...

Bradley Cooper e Irina Shayk - spunta il motivo della rottura : 'Lui era assente' : In questi giorni si parla molto della fine del rapporto tra l'attore americano Bradley Cooper e la sua compagna Irina Shayk. La notizia è divenuta in pochissimo tempo virale. Ad ogni modo, come spesso capita quando due persone si lasciano, ciò che tutti si domandano è quali possano essere i motivi celati dietro la decisione drastica. Ebbene in merito alla vicenda, nelle ultime ore, è stata fatta un bel po' di chiarezza. Secondo quanto emerso su ...

Tra Bradley Cooper e Irina Shayk è finita per colpa di Lady Gaga? : Mentre recitava accanto a Lady Gaga nel film "A Star is Born" Bradley Copper non è più stato lo stesso. Quel film l'ha profondamente cambiato e ha innescato la crisi con Irina da cui ha iniziato ad allontanarsi fino a restarle accanto solo per la figlia. L'attore Bradley Cooper e la top model Irina Shayk si sono lasciati da pochi giorni e non c'è magazine, forum, giornale e sito web che non stia indagando sui reali motivi ...

Bradley Cooper e Irina Shayk : a distanza di sicurezza (dall'ex) : Su Tinder, la celebre app per organizzare incontri, esistono sostanzialmente due ...

E’ ufficiale - Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati : Ora la notizia è ufficiale: Bradley Cooper, 44 anni e Irina Shayk, 33 anni, si sono lasciati. La notizia è stata ufficializzata dall'autorevole People che riferisce come i due abbiano deciso di collaborare in maniera amichevole alla custodia della figlia di due anni Lea De Seine. Intanto, sui social si scatanano le voci della presunta liason con Lady Gaga sulla scia del successo di "A Star is Born". Liaison che entrambi hanno sin da subito ...