Il Senato boccia l’emergenza climatica

(Di venerdì 14 giugno 2019) I segnali dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti con conseguenze spesso catastrofiche: dallo scioglimento dei ghiacciai ai frequenti fenomeni meteorologici violenti, dalla desertificazione al crescente rischio di estinzione di innumerevoli specie animali e vegetali. Eppure, in giro per il globo c’è ancora chi si ostina a non riconoscere l’esistenza del problema o la sua gravità. Non stiamo parlando solo del negazionista per eccellenza, Donald Trump. La questione ci riguarda molto più da vicino. Mercoledì 5 giugno, infatti, nel pieno delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, ilhato la richiesta di dichiarare “l’emergenza” per l’Italia, contenuta in tre mozioni presentate da Fi, Pd e LeU, che avevano avuto il parere contrario del Governo. Semaforo verde, invece, (con 145 sì, 76 no e 40 astenuti) è stato dato ...

