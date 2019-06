Furto in appartamento | la polizia denuncia ragazzo aquilano reo confesso

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 14 giugno 2019) L'Aquila - Il personale della Squadra Volante hato peraggravato B.F. di origini italiane. In particolare la Sala Operativa intorno alle ore 19.00 di ieri, a seguito di chiamata pervenuta al 113, inviava un equipaggio della Volante in una zona periferica della città. Gli operatori giunti sul posto prendevano contatti con il richiedente il quale riferiva che rientrando in casa aveva notato l’effrazione di una porta finestra e si era reso conto che gli ambienti erano a soqquadro. Considerata la zona e il modus operandi del ladro, gli agenti decidevano di fare un controllo mirato nell’immediata periferia nel corso del quale riuscivano ad individuare l’autore del. Il, messo davanti l’evidenza, confessava di aver perpetrato ilqualche ora prima. leggi tutto

