Ford Performance Driving University | guida sportiva per i clienti fleet

Nuovo Ranger Raptor - in versione Ford Performance - da luglio anche in Italia : Il Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu, arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019. Sviluppato dal Team Ford Performance per i veri entusiasti dell’off-road, il Ranger Raptor sarà equipaggiato dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213 CV e 500 Nm di coppia, abbinata al Nuovo cambio automatico a 10 rapporti. L’imponente presenza su strada e il design ...

Come è hot la Ford Mustang High Performance Package : IL LISTINO AUTO Come ci fosse stata la firma di Frank Capra, il Mustang Day - mega-raduno per gli appassionati del modello, che si è svolto nel complesso dell'AACA Museum di Hershey, Pennsylvania - è ...