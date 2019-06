DRAGON STAR VARNIR disponibile da oggi su PS4

gamerbrain

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’epico JRPG,, è orain edizione fisica in Europa per PlayStation 4! Ambientato in un mondo in cui le streghe sono condannate a dar vita a dei draghi, un uomo incaricato di dar loro la caccia trova presto il proprio destino intrecciato con quello dei suoi ex nemici. Sconfiggi i draghi in combattimenti a turni, usando diversi livelli, trasformazioni e altro per indebolirli e assimilare così le loro abilità! Il destino di tre streghe è nelle tue mani: sceglierai di salvarle o di sacrificarle per ottenere oggetti e abilità? Le tue decisioni cambieranno il corso del gioco! In un mondo in cui le ossa di un’antica bestia torreggiano sulla terra…Il Cavaliere Zephy fa parte di un ordine il cui ruolo è dare la caccia alle streghe, persone considerate maledette per aver dato alla luce dei draghi. ...

