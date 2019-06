Di Marzio | tra Sarri e la Juve resta lo stipendio di giugno

Di Marzio : «Accordo tra il Napoli e Zapata per il ritorno» : La notizia di mercato arriva da Sky Sport. Per Gianluca Di Marzio ci sarebbe un accordo di massima tra il Napoli e Duvan Zapata per riportare il colombiano a Napoli . stavolta agli ordini di Carlo Ancelotti. A questo punto dovrebbe cominciare la trattativa con l’Atalanta che è interessata a Roberto Inglese di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis e che quest’anno ha giocato col Parma. Zapata – che ha 28 anni – ha ...

Gianluca Di Marzio : 'Paratici ha incontrato l'agente di Alexis Sanchez' : La dirigenza della Juventus è una delle più attive in questo finale di stagione: sta infatti lavorando per individuare il nome del nuovo tecnico bianconero ma allo stesso tempo è in pieno studio per mercato dei giocatori, con Paratici spesso immortalato con procuratori e dirigenti sportivi. Come scrive il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, il direttore sportivo della Juventus ha incontrato di recente il noto agente sportivo ...