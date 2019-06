Cucchi | periti gip | Senza lesione vertebra | forse non sarebbe morto

Cucchi - i periti del gip : “Nessuna certezza sulla causa decesso - senza frattura probabilmente non sarebbe morto” : L’ipotesi principale in merito al decesso di Stefano Cucchi è la morte improvvisa e inaspettata in un paziente affetto da epilessia. Ma non sarebbe stato l’unico fattore determinante. L’ipotesi secondaria è la frattura traumatica sacrale. In entrambi i casi una delle concause è la dilatazione abnorme della vescica che avrebbe provocato problemi cardiaci. A sostenerlo in Aula sono i periti nominati dal gip nell’ambito dell’inchiesta bis sulla ...