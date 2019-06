CRC – Cecchini | ” La clausola taglierebbe la Roma | la situazione”

forzazzurri

(Di venerdì 14 giugno 2019) Massimo, giornalista della Gazzetta dello Sport è intervenuto su Radio CRC nel programma “Un Calcio Alla Radio”: “Manolas bisognerà venderlo per far il bene del bilancio della. Ogni agente fa l’interesse dei propri giocatori. Fonseca è un allenatore che arricchirà il calcio italiano…ha aggiunto: “Per Manolas credo che bisognerà trattare con il giocatore e il suo agente Raiola perchè laè completamente tagliata fuori. Ladovrà staccare solo l’assegno per larescissoria”. Leggi anche : Clamoroso Matthäus rivela: “James Rodriguez andrà alla Juventus, mi ha detto che lo vuole CR7” Higuain, il fratello annuncia: “Gonzalo ha deciso, ecco dove giocherà l’anno prossimo” Kiss Kiss Napoli – Modugno: “James verrebbe subito al Napoli, questa laGiamaica-Italia, gli highlights del match – ...