Basket – Il “caso Virtus” mette in difficoltà la Fip | “riconsideriamo la candidatura

(Di venerdì 14 giugno 2019) Consiglio Federale straordinario a Roma: la comunicazione della FIP sul ‘caso Virtus Bologna’ La Federazione Italiana Pallacanestro ha preso atto della nota stampa diramata in data odierna dalla Virtus Bologna con la quale la Società ha riconosciuto di aver formalizzato lo scorso 27 maggio la propria iscrizione allaball Champions League 2019/2020. Si ribadisce che la FIBA e la FIP non vietano alle Società di partecipare a competizioni europee di altre organizzazioni, ma si fa notare come la rinuncia della Virtus, comunicata mercoledì scorso 12 giugno, abbia comportato un grande disagio per il nostro movimento nei contesti internazionali. Il Consiglio Federale, dopo aver analizzato e valutato tale situazione e più in generale la partecipazione dei club italiani alle coppe internazionali, si vede costretto a riconsiderare la propria originaria decisione di ...

