Andrea Stramaccioni | il mister in Iran alla ricerca di un perché

liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dura la vita dell' allenatore. E uno dice: «Sei scemo? Guadagnano milioni». E anche questo è vero. Ma dura resta dura. Cioè, prendete Gattuso: un anno a sentirsi dare del pirla, dell' incapace efine si ritrova fuori dChampions per un misero punto e certo non per colpa sua. E Allegri? Vinc

IlFarosulMondo : #Iran : Andrea #Stramaccioni nuovo allenatore #Esteghlal - foot_ball2020 : RT @CalcioIraniano: UFFICIALE: Andrea #Stramaccioni siederà sulla panchina dell'#Esteghlal Tehran! ?? Per l'ex tecnico di Inter e Udinese un… - AnnaDream74 : RT @Iranwebitalia: Nuova avventura in Iran per Andrea Stramaccioni : l'ex allenatore dell'Inter ha firmato un contratto biennale con l'Este… -