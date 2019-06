Usa, polizia uccide afroamericano con 20 colpi di pistola: a Memphis è guerriglia urbana (Di giovedì 13 giugno 2019) Nelle strade di Memphis sono scese migliaia di persone avviando cortei spontanei di protesta contro la violenza della polizia dopo che un ventenne è stato ucciso dagli agenti da seguito di un tentativo di fermo. Le manifestazioni, iniziate in maniera pacifica, ben presto però sono sfociate in scontri. (Di giovedì 13 giugno 2019) Nelle strade disono scese migliaia di persone avviando cortei spontanei di protesta contro la violenza delladopo che un ventenne è stato ucciso dagli agenti da seguito di un tentativo di fermo. Le manifestazioni, iniziate in maniera pacifica, ben presto però sono sfociate in scontri.

Sono state ore di vera e propria guerriglia urbana con scontri con la polizia, danneggiamenti e assalti a Memphis, nello stato del Tennessee, in Usa, dopo che la polizia ha ucciso un giovane afroamericano durante alcuni controlli. La vittima è Brandon Webber, un ventenne che era ricercato per alcuni reati e sul quale pendevano diversi mandati di cattura. Secondo una sommaria ricostruzione dell'accaduto, durante il fermo il giovane avrebbe tentato di scappare e gli agenti avrebbero aperto il fuoco contro di lui uccidendolo sul colpo nel cortile di casa della sua famiglia. Contro il ragazzo sarebbero stati sparati circa venti colpi di arma da fuoco. La tragedia ha subito innescato le polemiche in città con pesanti accuse alla polizia, incolpata di aver aperto il fuoco su un uomo che non era un pericolo per gli agenti.