Terremoto | Ricostruzione delle scuole a Teramo Comune e USR danno l’accelerazione

Terremoto : il Sindaco di Amatrice incontra le istituzioni per la ricostruzione : Il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, insieme ai Consiglieri comunali Giambattista Paganelli e Stefano Pompei, ha incontrato le istituzioni deputate alla ricostruzione per fare il punto su una serie di questioni. L’incontro si è svolto presso l’ufficio della ricostruzione di Rieti ieri. Alle ore 11 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto di ricostruzione del primo aggregato nella frazione Sommati di ...

Terremoto - protesta a Montecitorio : “Serve il decreto per la ricostruzione” : rmati di fischietti e tamburi, sotto la pioggia, hanno manifestato questa mattina in piazza Montecitorio i rappresentanti dei terremotati del sisma che colpì il Centro Italia nel 2016. Più di un centinaio di persone del coordinamento dei comitati dei terremotati con maxi striscioni in bella evidenza, stanno protestando contro il governo gialloverde per chiedere un decreto ad hoc con misure che garantiscano una ricostruzione. L'articolo ...

Terremoto Friuli 1976 - 43 anni fa il sisma che devastò più di 100 Comuni. E fece nascere nuovo modello di ricostruzione : Sono passati 43 anni da quando, la sera del 6 maggio 1976, poco dopo le 21, in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Soltanto il mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione portata dalla scossa – 6,4 gradi della scala Richter – con case crollate e centinaia di morti in 137 Comuni ma soprattutto nel quadrilatero tra Gemona, Venzone, Buja e Majano. In tutto furono 989 le persone rimaste sotto ...

Terremoto - Salvini : “Acceleriamo sulla ricostruzione nelle aree colpite” : “In settimana portiamo lo Sblocca cantieri in Senato e così potremo accelerare la ricostruzione delle aree colpite dal sisma“: lo ha annunciato il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, a Foligno, a margine di un incontro per la presentazione del candidato sindac. “I soldi ci sono, ma i tempi della burocrazia sono eccessivi. Con lo Sblocca cantieri dobbiamo dimezzarli“. L'articolo Terremoto, Salvini: “Acceleriamo ...

Terremoto Centro Italia : “La sfida è l’avvio della ricostruzione di Norcia entro giugno” : Per il rilancio di Norcia “sfida delle sfide è far ripartire la ricostruzione delle strutture ricettive entro giugno. Se non si da’ il via entro due-tre mesi, perderemo anche tutto il 2020 perche’ il ripristino richiede almeno un anno”. Lo ha detto all’ANSA Federico Bianconi, patron di Palazzo Seneca e del ristorante stellato Vespasia. “Prima del sisma – ricorda l’imprenditore – nel ...

'Sblocca cantieri' - i fondi per il Terremoto del Molise ci sono : 39 milioni per la ricostruzione : A questi si aggiungono altri 4 milioni di euro, a livello nazionale, per la sospensione delle tasse per i fabbricati danneggiati dalle scosse. Oggi la pubblicazione del Decreto nella Gazzetta ...