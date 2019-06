Si infiamma la corsa alla Casa Bianca per il 2020 Trump | “Pronto a ricevere un aiuto

Calcio - Serie A 2019 : Allegri saluta con un pari - si infiamma la corsa alla Champions League : Si sono disputate le ultime tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 18.00 il Milan ha superato per 2-0 il Frosinone, mentre alle ore 20.30 Juventus ed Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match che ha segnato il saluto di Allegri all’Allianz Stadium, mentre il Napoli ha battuto per 4-1 l’Inter riaprendo la corsa alla Champions League. MILAN-FROSINONE 2-0 Resiste un tempo la compagine ciociara, poi ...

Empoli-Udinese - 3 punti d'oro. Ko per Frosinone e Sampdoria : salvezza - la corsa si infiamma : Nella domenica pomeriggio della Serie A, l'Udinese strappa tre punti in trasferta sul campo del Frosinone già retrocesso. Finisce 1-3, un dominio bianconero e tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Per l'Udinese, nel primo tempo la doppietta di Okaka e la rete di Samir. Accorcia le distanze pe

PS5 bestiale - un tweet infiamma la corsa alla next gen : le ultime al 3 maggio : Le prime informazioni in merito alla potenza computazionale di PS5 sono state diffuse ormai nei giorni scorsi, con la nuova console Sony che ha dato in sostanza il via al balletto della nuova generazione videoludica. Siamo chiaramente ancora lontani dall'avere tra le mani qualcosa di concreto, con l'E3 2019 che sarà senza dubbio foriero di interessanti dettagli sotto questo punto di vista (per quanto concerne Microsoft ovviamente, vista ...

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : risultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...