Serie tv romantiche | 10 storie d’amore che ti conquisteranno

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Semplicità, leggerezza, evasione… Al cinema e alla televisione chiediamo spesso qualcosa che possa allontanarci dal quotidiano, intrattenendoci senza ancorarci alla realtà. Eppure, per quanto strane creature, missioni impossibili e cospirazioni internazionali ci tengano incollati allo schermo, alletvnon riusciamo proprio a rinunciare. Staccare la spina dalle beghe della vita di ogni giorno non è quello che vogliamo, in fondo. Preferiamo soffrire, gioire e fare il tifo per la passione di coppie televisive che ci rimangono nel cuore per anni. E allora ripeschiamone dieci, di queste coppie, e proviamo a capire cos'hanno di tanto speciale. Marshall e Lily (How I Met Your Mother) How I Met Your Mother non è forse in cima alla classifica delletvpiù belle di sempre – il dibattito sui rimandi a Friends è ancora aperto –, ma la love story tra ...

JustShamandalie : Non iniziare serie tv asiatiche adolescenziali-romantiche, non iniziare serie tv asiatiche adolescenziali - romanti… - spiderjer : Ma davvero si prospetta una puntata Ilaria Alpi / truffe romantiche? Perché sono ancora in tempo per vedere la quin… - sobeers : @cupofcoffee__ - *Deniz, di Nazli e farà anche lui tanti casini. Poi vabbè ci sono anche le componenti più leggere… -