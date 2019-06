Rifiuti Roma | Regione Lazio dà il primo via libera alla discarica di Pian dell’Olmo

È in corso un maxi blitz di polizia contro il traffico di Rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Roma - Garbatella invasa dai Rifiuti. La denuncia del titolare dello storico "Bar della Roma" : «È un'agonia - chiediamo i danni» : Marco Albani, titolare dello storico "Bar della Roma" del quartiere Garbatella, è esausto e ha deciso di denunciare lo stato di degrado del municipio VIII con i cassonetti dei...

Vignaroli : giusto che Roma abbia mini-siti per trasbordo Rifiuti : Roma – “A Saxa Rubra si parla semplicemente di una trasferenza, ed e’ giusto, essendo Roma una citta’ grande e complessa, che ci siano dei mini-siti dove il rifiuto semplicemente transita. È normale, senza che si facciano giri con i camion per tutta la citta’ per cercare un sito per fare il trasbordo per poi andare negli impianti”. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Stefano ...

Cadavere carbonizzato tra i Rifiuti : orrore a Roma : Il ritrovamento è avvenuto poco prima della mezzanotte in un'area di via di Trigoria, all'altezza del civico 251. I Vigili...

Rifiuti Roma - si ferma anche tmb di Rocca Cencia : “Stop di almeno una settimana” : anche il secondo impianto tmb per lo smaltimento Rifiuti di Ama Spa è fuori uso: un guasto al nastro trasportatore che produrrà uno stop di “almeno una settimana”. Proprio adesso che sono iniziate le procedure di manutenzione agli impianti dei privati. Mentre il Campidoglio prende tempo sui bilanci societari e sulla nomina del nuovo consiglio d’amministrazione. La città di Roma rischia di nuovo il tilt della raccolta Rifiuti e la municipalizzata ...

Raggi : nuovi cestini in ferro per Rifiuti in arrivo nel centro di Roma : Roma – “Finalmente nel centro di Roma metteremo nuovi cestini in ferro per sostituire quelle orribili buste di plastica trasparenti che spesso si rompono lasciando cadere a terra i rifiuti. Questo che vedete in foto e’ un prototipo che stiamo ultimando di progettare con la Soprintendenza di Stato nel rispetto della normativa anti-terrorismo. Anni fa, dopo l’innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo, in Italia i ...

Roma è ancora alle prese con la crisi dei Rifiuti : Cinque mesi fa un incendio ha devastato un impianto di trattamento dei rifiuti e la capitale si è svegliata avvolta in una nube nera. Un’inchiesta per capire cos’è successo e perché da allora è stato fatto poco e niente. Leggi

Rifiuti Roma - resa della giunta Raggi : un commissario per gli impianti : «Qui serve un commissario. Altrimenti con l?estate alle porte Roma rischia davvero l?emergenza sanitaria». Al ministro dell?Ambiente, Sergio Costa, i 5 Stelle capitolini...

Roma : l'addio di Ranieri e i Rifiuti di Conte e Sarri. E Dzeko sbotta : 'Non ho vinto niente' : La Roma è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma nella squadra giallorossa è diffusa la delusione per una stagione molto tormentata con uno spogliatoio provato dall' esonero di ...

Rifiuti Roma - i giudici sull’assoluzione di Cerroni : “Era l’unico che poteva risolvere un’emergenza che in città è endemica” : Nessuna prova certa di dazioni di danaro da parte di Cerroni a funzionari pubblici. Mentre l’interesse personale degli amministratori “è possibile ma non coincidente con quello criminoso ipotizzato dai pm”. Furono l’urgenza derivante dal Giubileo del 2000 e il fatto che non vi fossero alternative valide a determinare il monopolio di Manlio Cerroni nel settore dello smaltimento dei Rifiuti a Roma. In pratica: non era colpa del sua se la politica ...

Rifiuti - Raggi : Roma è sotto attacco ma non ci pieghiamo : Roma, 6 mag., askanews, - 'Roma è sotto attacco ma noi non ci pieghiamo alle intimidazioni e rispondiamo con i fatti: dopo gli incendi che hanno interessato i due Tmb di Roma, Salario e Rocca Cencia, ...

Roma - una discarica abusiva a pochi metri dal deposito Ama : “Via vai continuo di camion - ma Rifiuti rimangono lì” : Al Testaccio, quartiere storico nel centro di Roma, c’è una mini discarica abusiva. E non è tutto, perché i rifiuti sono proprio sotto gli occhi dell’Ama, la municipalizzata di Roma Capitale. “C’è un via vai continuo dei mezzi nella strada sopra la discarica”, sottolinea un residente che si è trasferito nel quartiere a ottobre e, oltre al Tevere, si è trovato a dover ammirare tutti i giorni una mini discarica sulla sponda opposta del fiume. I ...

Roma - abbandona i Rifiuti per strada ma viene filmata. Raggi rilancia il video : “Zozzona. Roma merita rispetto” : “Beccata una zozzona mentre butta un sacco in mezzo ad un’aiuola nella periferia est della città”. Così la sindaca della Capitale Virginia Raggi rilancia un video ripreso da alcuni cittadini: “Alcuni cittadini che ringrazio, increduli di fronte a questa scena, hanno preso il cellulare e filmato mentre questa incivile abbandona cosi la sua spazzatura. Roma merita rispetto e questi episodi non devono più accadere. Grazie alla ...