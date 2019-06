Polizia uccide afroamericano a Memphis | esplode la rabbia Guerriglia urbana Il video

Usa - la Polizia uccide un 20enne afroamericano : scontri a Memphis : Lancio di pietre e mattoni, auto danneggiate ed diversi agenti feriti. Notte di tensione e scontri a Memphis (Usa). Le manifestazioni per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana: il bilancio degli scontri è di almeno 24 agenti feriti e tre persone arrestate. Secondo le ricostruzioni, il 20enne Brandon Webber – sul quale pesavano ...

Virginia Beach - strage negli uffici comunali : dipendente spara - 12 morti - poi la Polizia lo uccide : Ha aperto il fuoco in modo indiscriminato: ha colpito a morte 12 persone prima di venire ucciso dalla polizia. Orrore a Virginia Beach, in Virginia (Usa), venerdì poco dopo le 16 locali, le 22 in Italia. Undici persone sono morte sul colpo mentre una delle vittime è deceduta mentre veniva trasportat